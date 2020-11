Caso ASL-Nazionali, Gravina avvisa: "La mancata disponibilità comporta sanzioni"

L'arrivo della sosta è accompagnato dalla delicatissima situazione tra le ASL e le Nazionali: sul tema si è espresso anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ricorda le possibili sanzioni derivanti dalla mancata disponibilità dei calciatori a livello internazionali.

Queste le parole del numero uno della FIGC a margine del Consiglio Federale ai microfoni dei giornalisti presenti:

"Inutile pensare che si possa derogare autonomamente a una legge dello Stato. Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L' da questo punto di vista non sta facendo una bella figura. Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo".