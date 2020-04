Casillas e la vita dopo l'infarto: "Avevo paura di camminare"

La vita di Iker Casillas si è capovolta negli ultimi 12 mesi: da quell'1 maggio 2019 sembrano essere passati secoli, da quando un infarto miocardico acuto lo colpì durante un allenamento col .

Ora per l'ex portiere del si è aperto un nuovo capitolo: dal campo alla scrivania con la candidatura alla presidenza della Federcalcio spagnola (RFEF), per la quale sfiderà Luis Rubiales nelle elezioni ancora da indire.

Intervenuto sui canali ufficiali del Porto, Casillas è tornato a parlare dei momenti successivi al grande spavento che poteva costargli la vita a soli 38 anni.

"Da quando ho avuto l'infarto sono cambiate molte cose, soprattutto nella mia testa. Ora do più valore a ogni momento. A volte noi calciatori non lo facciamo, non ci rendiamo conto che col nostro lavoro possiamo rendere felici molte persone".