Casillas, parla il cardiologo: "Avrà una vita normale ma non giocherà più"

Ai microfoni di 'TVE', il cardiologo Juan Antonio Corbalán ha confessato su Casillas: "Non si gioca a calcio con uno stent coronarico".

Era prevedibile, ma al momento è il problema minore nella vita di Iker Casillas. Come vi abbiamo raccontato ieri, il portiere del Porto ha avuto un infarto durante l'allenamento, ma si è ripreso al seguito di una repentina operazione. Adesso sta bene.

Dicevamo, però, come era prevedibile, Iker Casillas non dovrebbe più tornare a giocare a calcio a livello professionistico. Questo è almeno quello che afferma un cardiologo di fama mondiale come Juan Antonio Corbalán, interpellato da 'TVE'.

"Iker Casillas avrà una vita assolutamente normale ma non tornerà a giocare a calcio a livello professionistico. Non si gioca a calcio con uno stent coronarico".

E' giusto specificare come questo sia solo uno dei tanti pareri che in queste ultime ore si stanno facendo largo. Un parere però di uno specialista molto blasonato in e a Madrid in particolare, visto che Corbalán è un ex giocatore di basket proprio del , prima casa di Iker Casillas.

Il medico sociale del , Nelson Puga, spiega invece la sua visione della situazione ai microfoni di 'A Bola'. Lascia porte aperte.