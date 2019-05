Casillas lascia l'ospedale: "Sono stato fortunato, adesso mi riposerò"

Una notizia che fa felici tutti, sia nel mondo del calcio che all'esterno. Iker Casillas, dopo il grande spavento della scorsa settimana, ha lasciato oggi l'ospedale CUF, come riportato da 'Cadena Ser'.

Il portiere del , visibilmente emozionato, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni per ringraziare e rassicurare tutti i suoi tifosi.

Iker Casillas dimostra anche in questo momento tutto quello che ha fatto trasparire per tanti anni sul campo da calcio: un grande animo.

"Ringrazio tutti per la vicinanza che mi è arrivata attraverso i social network. Mi sento molto meglio, sarò a riposo per un paio di settimane o mesi, la verità è che non mi interessa. L'importante è essere qui. Ora sto bene, emozionato ma bene".