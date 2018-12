Casillas al veleno su Mourinho dopo Liverpool: "Non è più in grado di allenare?"

Iker Casillas commenta la sconfitta dello United a Liverpool e attacca Mourinho: "Quando si vede che un allenatore non sa più gestire la squadra?".

Momento nerissimo per Josè Mourinho che, come se non bastassero le recenti sconfitte subite contro Valencia e Liverpool dal suo Manchester United, deve incassare anche l'ennesimo attacco di Iker Casillas.

Il portiere spagnolo infatti, pur senza nominarlo, ha tirato una bordata in direzione dello Special One subito dopo il fischio finale della gara di Anfield persa 3-1 dai Red Devils.

"Secondo un quotidiano portoghese, qualcuno ha detto che un calciatore come me (di 37 anni) è sul finire della sua carriera. Sono completamente d'accordo! Ma la mia domanda è, per questo giornale: nel caso degli allenatori, in che momento si vede che non sono più in grado di gestire una squadra e di allenare?", ha twittato Casillas.

Según un diario portugués alguien dijo que un jugador como yo ( 37 años ) está al final de su carrera. Completamente de acuerdo!Mi pregunta es,para ese periódico:

En el caso de los entrenadores, cuando y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? — Iker Casillas (@IkerCasillas) 16 dicembre 2018

Chiaro il riferimento alle parole di Mourinho che in una recente intervista rilasciata a 'Record' aveva commentato così le dichiarazioni di Iker Casillas sul periodo trascorso insieme al Real Madrid: "Le parole di Iker sono tipiche di qualcuno che è alla fine della sua carriera”.

In realtà al momento Casillas, oggi 37enne, continua a parare con la maglia del Porto e adesso può approfittare della crisi vissuta da Mourinho allo United per togliersi qualche sassolino dai guantoni.

A questo punto insomma non resta che attendere l'ennesima contro-replica dello Special One. La sfida 'all'Ok Corral' tra i due, c'è da scommetterci, non è certo finita.