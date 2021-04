Casertana-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Casertana sfida il Palermo nella 34ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CASERTANA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Casertana-Palermo

Casertana-Palermo Data: 3 aprile

3 aprile Orario: 13.00

13.00 Canale tv: Eleven Sports, Sky Primafila (numero 257 del satellite)

Eleven Sports, Sky Primafila (numero 257 del satellite) Streaming: Eleven Sports

Il Palermo va a caccia del terzo successo di fila in trasferta. La Casertana, invece, cerca la continuità dopo la vittoria di misura contro la Cavese. Al Pinto si affronta due squadre attualmente in zona playoff, ma a cui servono punti importanti per consolidare la posizione in vista della post-season.

Incognita Covid-19 con disagi non solo fisici, ma anche mentali con partite rinviate e da riprogrammare. Infatti sia il Palermo che la Casertana non hanno giocato lo scorso turno per via dei focolai di coronavirus nel Foggia e nel Monopoli.

Complessivamente tra campionato e Coppa Italia il bilancio vede una sostanziale parità con 7 vittorie per la Casertana, 6 pareggi e 7 vittorie del Palermo. 19 sono le reti realizzate dai falchetti, mentre 18 quelle realizzate dai rosanero. All'andata successo per il Palermo per 2-0 con le reti di Rauti e Lucca.

Nelle ultime cinque gare due vittorie per il Palermo e tre sconfitte. Per la Casertana, invece, due vittoire, due pareggi e una sconfitta. In casa la Casertana ha totalizzato 20 punti con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. Il Palermo, invece, ha conquistato 19 punti con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Palermo-Casertana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Casertana-Palermo a si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Valerio Maranesi della sezione di Ciampino, è in programma per le ore 13.00

CASERTANA (4-3-3): Avella, Hadziosmanovic, Carillo, Ciriello, Rillo; Matese, Santoro, Varesanovic; Pacilli, Cuppone, Rosso.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Palazzi, Marconi, Somma; Almici, Odjer, Luperini, Valente; Santana, Floriano, Lucca.