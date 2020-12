Focolaio covid alla Casertana: calcio d'inizio rinviato dall'ASL, via ai tamponi

15 casi di coronavirus per la Casertana, che ha annunciato la formazione con soli nove uomini: match però in ritardo causa tamponi.

Un rosso nel primo tempo di una gara può condizionare pesantemente il resto del match. Rimanere in nove per una buona parte di gara è ulteriormente invalidante, al limite del possibile. Ma giocare in nove dal primo minuto di gioco è a dir poco un'impresa.

Succede in Serie C, per il 16esimo turno della terza serie italiana. A scendere in teoria in campo sin dall'avvio con nove uomini, contro gli undici della Viterbese, è la Casertana di Guidi, falcidiata dai casi di coronavirus negli ultimi giorni e con pochissimi uomini a disposizione.

Senza giocatori in panchina, la Casertana ha così svelato che in campo sarebbero andati solo nove uomini, episodio storico che rimarrà negli annali. Per i padroni di casa dentro Avella tra i pali, oltre a Castaldo, Ciriello, Fedato, Matese, Origlia, Petruccelli, Polito e Santoro.

Prima del fischio d'avvio, però, tutto fermo: tamponi urgenti da parte dell'ASL cittadina per i giocatori della Casertana che sarebbero scesi in campo, febbricianti ma negativi agli ultimi test.

Era di fatto stato negato il rinvio della gara, con conseguente rabbia da parte della Casertana:

"Sono stati giorni difficili, carichi di paura e preoccupazione per tutti i tesserati della Casertana FC nonché per le proprie famiglie. Un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 posiviti al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, la Casertana FC è costretta a prendere atto del diniego della US Viterbese 1908 rispetto a quello che logica vorrebbe fosse un inevitabile rinvio della partita e che per la stessa Lega Pro non è ritenuto necessario. Nel rispetto dell’art 48 comma 3 delle NOIF che prevede “l’obbligo di schierare in campo la migliore formazione consentita dalla propria situazione tecnica”, la Casertana FC si vede costretta a scendere in campo contro la Viterbese con un numero inferiore di calciatori rispetto agli undici titolari; a ciò va aggiunto che alcuni di essi sono febbricitanti, sebbene risultati negativi all’ultimo ciclo di tamponi".

Nel comunicato rilasciato sul proprio sito, la Casertana ha chiesto ai tifosi di capire la situazione, andata oltre la propria volontà: