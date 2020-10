Casertana-Foggia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Casertana ospita il Foggia nella 2ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CASERTANA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Casertana- Data: 4 ottobre 2020

4 ottobre 2020 Orario: 15.00

La Casertana di Federico Guidi sfida in casa il Foggia di Vincenzo Maiuri nella 2ª giornata del Girone C di Serie C.

I campani hanno 3 punti in classifica, avendo battuto nel primo impegno stagionale per 3-0 il Trapani a tavolino, visto che i siciliani non si sono presentati all'incontro. I pugliesi invece non sono scesi in campo, essendo stata rinviata a data da destinarsi la sfida con il Teramo.

Il bilancio complessivo dei confronti fra le due formazioni è favorevole ai Diavoletti pugliesi: nei 20 precedenti questi ultimi conducono con 10 successi a fronte di 5 pareggi e 5 affermazioni dei Falchetti.

In questa pagina tutte le informazioni su Casertana-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CASERTANA-FOGGIA

Casertana-Foggia si giocherà il pomeriggio di domenica 4 ottobre 2020, alle ore 15.00, nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta.

La partita Casertana-Foggia sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, la piattaforma web che detiene i diritti del campionato di Serie C. Non è prevista invece copertura televisiva in chiaro da parte della Rai.

La sfida Casertana-Foggia sarà dunque visibile in diretta streaming su Eleven Sports, attraverso diverse modalità: sottoscrivendo un abbonamento o acquistando il singolo evento. In entrambi i casi ccorrerà selezionare il link della partita dal sito, oppure scaricare l'app su smart tv, smartphone o tablet.

I campani dovrebbero disporsi in campo con un 3-5-2, con Hadziosmanovic e Cavallini sulle due fasce e davanti Origlia in coppia con il bomber Castaldo.

Difficile invece al momento decifrare la squadra che manderà in campo mister Maiuri, considerato che i pugliesi, che hanno visto le dimissioni di Eziolino Capuano prima dell'inizio della stagione, si presentano con una rosa profondamente rinnovata e ancora in fase di costruzione, e per loro si tratta del primo impegno in questa stagione.

CASERTANA (3-5-2): Dekic; Silva, Ciriello, Carillo; Hadziosmanovic, Santoro, Bordin, Varesanovic, Cavallini; Origlia, Castaldo.

