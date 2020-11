Casertana-Foggia dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Casertana ospita il Foggia nel recupero della 2ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

CASERTANA-FOGGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

La Casertana di Federico Guidi sfida in casa il Foggia di Marco Marchionni nel recupero della 2ª giornata del Girone C di Serie C. I Falchetti sono penultimi in classifica con 3 punti in 6 gare e 2 partite da recuperare, i Diavoletti hanno collezionato invece 6 punti e occupano al momento la 13ª posizione con anch'essi 2 match da recuperare.

Bilancio negativo per i campani nei 20 precedenti in gare ufficiali contro i pugliesi: sono infatti 10 le affermazioni rossonere nel confronto, a fronte di 5 successi rossoblù e di 5 pareggi. La Casertana, in particolare, non batte il Foggia dal lontano 25 marzo 1989: in quell'occasione i Falchetti vinsero 2-1 in casa nel campionato di Serie C1.

Dopo quel successo il Foggia ha praticamente dominato il confronto, riportando 5 vittorie e 2 pareggi in 7 gare. La Casertana arriva da un pareggio e 2 sconfitte di fila nei derby con Avellino e Turris, il Foggia invece è reduce dal successo nel Derby D'Apulia contro il Bari, che ha messo fine ad una serie negativa di 3 k.o. consecutivi.

L'attaccante Luigi Cuppone è il miglior marcatore dei campani con 2 goal realizzati, mentre il match-winner del derby dello Zaccheria, Alessio Curcio, è il giocatore più prolifico dei pugliesi con 3 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su Casertana-Foggia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CASERTANA-FOGGIA

Casertana-Foggia si giocherà nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta. Il fischio d'inizio della partita, inizialmente previsto per le ore 20.45, in base ad accordi fra le due società, è stato anticipato alle ore 15.00.

Il recupero Casertana-Foggia sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e sarà visibile, attraverso la app, anche sulle smart tv di ultima generazione.

Visti i problemi tecnici riscontrati dagli utenti nelle precedenti settimane e legati ad attacchi informatici, è stato annunciato dalla stessa piattaforma web e dalla Lega Pro che per il mese di novembre tutte le gare saranno visibili in diretta streaming in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

La sfidasarà dunque visibile in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. In entrambi i casi occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure scaricare la app e accedere mediante quest'ultima, o collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now.

Guidi potrebbe affidarsi al 4-3-3, con l'esperto Castaldo centravanti in un tridente offensivo con Fedato e Cavallini esterni alti. A centrocampo il ruolo di playmaker sarà affidato a Bordin, con Icardi e Izzillo mezzali ai suoi lati. In difesa, davanti al portiere Dekic, Ciriello e Setola agiranno da terzini, con Buscazzo e Carillo a formare la coppia centrale.

Marchionni non avrà a disposizione Salvi, espulso e squalificato dopo il derby con il Bari, e capitan Agostinone, infortunatosi nella sfida con i Galletti. Fra i pali ci sarà Fumagalli, davanti a lui nella difesa a tre troverà spazio dal 1' Anelli accanto a Germinio e Gavazzi. A centrocampo la novità sarà l'inserimento di Vitale come interno in coppia con Rocca, mentre Kalombo e Di Jenno dovrebbero presidiare le due fasce. Possibile turnover, infine, in attacco, con Dell'Agnello preferito a D'Andrea in coppia con Naessens di punta e Curcio a sostegno sulla trequarti.

CASERTANA (4-3-3): Dekic; Ciriello, Buscazzo, Carillo, Setola; S. Icardi, Bordin, Izzillo; Fedato, Castaldo, Cavallini.

FOGGIA (3-4-1-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Anelli; Kalombo, Rocca, Vitale, Di Jenno; Curcio; Dell'Agnello, Naessens.