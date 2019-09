Casertana-Catanzaro dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Casertana sfida il Catanzaro nella 7ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Casertana di Ciro Ginestra sfida il Catanzaro di Gaetano Auteri nella 7ª giornata del Girone C di Serie C. I campani sono noni in classifica a quota 9 punti con 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre i calabresi guidano la classifica a pari merito con la Ternana con 13 punti e un cammino di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I Falchetti sono reduci da uno 0-0 in trasferta sul campo del Bisceglie, mentre le Aquile hanno superato 2-0 in casa il Rieti nell'ultimo turno.

Il bomber Luigi Castaldo è l'attuale capocannoniere del torneo assieme al capitano del Catania Francesco Lodi con 5 goal realizzati, mentre l'attaccante senegalese Mamadou Kanouté il giocatore più prolifico dei giallorossi con 3 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Casertana-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CASERTANA-CATANZARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Casertana-Catanzaro

Casertana-Catanzaro Data: 29 settembre 2019

29 settembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

ORARIO CASERTANA-CATANZARO

La partita Casertana-Catanzaro si giocherà il pomeriggio di domenica 29 settembre 2019 allo Stadio Alberto Pinto di Caserta. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele De Santis della sezione di , è previsto per le ore 15.00.

La sfida Casertana-Catanzaro sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C. Gli utenti potranno seguire il match anche in tv: sarà sufficiente disporre di un moderno modello smart compatibile con la app oppure collegare al proprio televisore dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della partita sarà curata da Raffaele Vecchia.

Gli utenti della piattaforma Eleven Sports avranno anche la possibilità di seguire il match Casertana-Catanzaro in diretta streaming anche sul proprio pc, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando la app e successivamente selezionando l'evento fra quelli in programmazione.

Ginestra si affiderà al 3-5-2 e dovrebbe operare un unico cambio nella formazione titolare rispetto alla squadra che ha pareggiato a Bisceglie. Longo infatti rileverà con ogni probabilità a centrocampo Adamo come esterno destro, mentre a sinistra agirà Zito, con Santoro playmaker e D'Angelo e Laaribi mezzali. In attacco conferma per la coppia composta da Starita e dal bomber Castaldo. Dietro, davanti al portiere Crispino, Rainone, Silva e Caldore comporranno la difesa a tre.

Tridente pesante per Auteri, che anche al Pinto schiererà i calabresi con un offensivo 3-4-3. Bianchimano dovrebbe essere preferito a Nicastro come punta centrale e al suo fianco agiranno da esterni offensivi Kanouté e Fischnaller. A centrocampo a sinistra Paride Pinna, ex del confronto, potrebbe finire in panchina a vantaggio di Nicoletti, con Casoli a destra e Maita e Risolo interni. Fra i pali ci sarà Di Gennaro, mentre in difesa Quaranta potrebbe essere preferito a Riggio come terzo della linea a tre con Celiento e Martinelli.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Rainone, Silva, Caldore; Longo, D'Angelo, Santoro, Laaribi, Zito; Starita, Castaldo.

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Casoli, Maita, Risolo, Nicoletti; Kanouté, Bianchimano, Fischnaller.