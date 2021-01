Casertana-Catania dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Casertana sfida il Catania nel 18° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CASERTANA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Casertana-Catania

Casertana-Catania Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale : Sky Primafila, Eleven Sports

Sky Primafila, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Catania di Giuseppe Raffaele fa visita in trasferta alla Casertana di Federico Guidi nella sfida della 18ª giornata del Girone C di Serie C.

Gli etnei sono settimi in classifica con 25 punti, a pari merito con la Turris, con un cammino di 8 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, mentre i campani, duramente colpiti dal Covid-19, che hanno giocato in 9 contro 11 l'ultima partita contro la Viterbese, si trovano al penultimo posto in graduatoria con 3 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Una gara da recuperare per i siciliani, ben 3 per i Falchetti.

Sono 22 i confronti in gare ufficiali disputati fra le due formazioni, e vedono in netto vantaggio la Casertana, vittoriosa 9 volte, a fronte di 3 successi dei siciliani, sebbene a dominare siano i pareggi (10).

Altre squadre

Il Catania viene da 2 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, i Falchetti invece hanno ottenuto 3 sconfitte e una vittoria nelle precedenti 4 gare disputate nel torneo (la partita con la Juve Stabia è stata rinviata per i tanti giocatori positivi al Coronavirus nella formazione campana).

Emanuele Pecorino è il miglior realizzatore degli etnei con 5 reti all'attivo, mentre Luigi Cuppone, autore di 4 goal, è il giocatore più prolifico dei rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Catania-Catania: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CASERTANA-CATANIA

Casertana-Catania si giocherà la mattina di domenica 10 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta. La gara, che sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto, avrà inizio alle ore 12.30.

La partita Casertana-Catania sarà trasmessa in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale numero 255 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, occorrerà prima aver sottoscritto un abbonamento.

La sfida dello Stadio Pinto, Casertana-Catania, potrà essere seguita in diretta attraverso Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, e sul proprio pc o notebook, scaricando la apposita app o collegandosi alla piattaforma.

Per visualizzare la diretta occorrerà cliccare in entrambi i casi sul link della partita.

Totalmente da decifrare la formazione della Casertana, con mister Guidi chiamato a fare la conta degli uomini disponibili fra i giocatori che nelle ultime due settimane si sono negativizzati al Coronavirus e che abbiano una condizione sufficiente per scendere in campo. L'unica certezza è l'assenza del difensore Buschiazzo per squalifica. Probabile l'immediato impiego dei due innesti arrivati dal calciomercato invernale, il terzino sinistro Del Grosso e il trequartista Turchetta.

L'articolo prosegue qui sotto

Raffaele dovrebbe schierare il Catania con il 3-4-2-1. In attacco agirà il bomber Serao, con Pecorino favorito su Biondi per affiancare Piccolo sulla trequarti. A centrocampo Dell'Oglio e Welbeck agiranno da interni, con Calapai esterno destro e Pinto esterno sinistro. In difesa, davanti al portiere Confente, Tonucci, Silvestri e Zanchi formeranno la linea a tre.

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Polito, Carillo, Ciriello, Del Grosso; Bordin, Santoro, Izzillo; Varesanovic, Turchetta; Castaldo.

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Tonucci, Silvestri, Zanchi; Calapai, Dell'Oglio, Welbeck, Pinto; Piccolo, Pecorino; Serao.