Casertana-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Casertana sfida il Bari nella 12ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CASERTANA-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Casertana-Bari

Casertana-Bari Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Eleven Sports

Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

La Casertana di Federico Guidi sfida il Bari di Gaetano Auteri nella 12ª giornata del Girone C di Serie C. I campani hanno 3 partite da recuperare e attualmente sono diciottesimi e penultimi in classifica con 6 punti e un cammino di una vittoria, 3 pareggi e 4 sconfitte, i pugliesi hanno una gara da recuperare e si trovano al 3° posto con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Il bilancio nei 9 precedenti in gare ufficiali fra le due formazioni e nettamente dalla parte dei Galletti, che hanno vinto 4 volte, pareggiato altre 4 e perso in un'unica occasione.

I rossoblù vengono da 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate nel torneo, i biancorossi invece hanno riportato 2 sconfitte e 2 vittorie negli ultimi 4 impegni.

Il centravanti della Casertana Luigi Cuppone è il bomber dei campani con 3 goal, mentre Mirko Antenucci è il miglior marcatore del Bari a quota 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Casertana-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CASERTANA-BARI

Casertana-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta. La partita, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, avrà inizio alle ore 15.00.

La partita Casertana-Bari sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione attraverso la app.

Visti i problemi tecnici riscontrati dagli utenti, e causati da attacchi informatici, la stessa piattaforma web e la Lega Pro hanno deciso di rendere visibili in diretta streaming tutte le gare della Serie C del mese di novembre.

Anche la partita Casertana-Bari potrà dunque essere seguita in chiaro sul sito di Eleven Sports, sul canale Youtube, sulla pagina Facebook e su Live Now.

Il matchsarà visibile in diretta streaming gratuita mediante Eleven Sports anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook.

In entrambi i casi per avviare lo streaming occorrerà cliccare sul link della partita accedendo alla piattaforma, oppure, in alternativa, collegarsi al canale Youtube, alla pagina Facebook o a Live Now o, ancora, scaricare la app e accedere mediante quest'ultima.

Guidi avrà l'assenza pesante di Buschiazzo in difesa, con il centrale che espulso contro il Francavilla non ha potuto scontare il turno di stop nella gara con infrasettimanale con il Bisceglie, che è stata rinviata. Davanti al portiere Avella, al centro della difesa campana spazio dunque a Ciriello in coppia con Carillo, con Hadžiosmanović a destra e Setola a sinistra. A centrocampo Bordin sarà il regista, con Icardi e Izzillo interni di centrocampo. In attacco Cuppone agirà da centravanti, mentre Cavallini e Varesanovic saranno i due trequartisti a supporto.

Auteri non potrà disporre di Perrotta in difesa, con il centrale espulso nell'ultima partita contro la Ternana. Al suo posto sarà Sabbione a completare la linea a tre con Celiento e Di Cesare. Matteo Ciofani e D'Orazio saranno i due esterni, in mezzo sono vivi i ballottaggi fra De Risio e Bianco e fra Maita e Hamlili, con i primi favoriti sui secondi come interni di centrocampo. Davanti sono certi di partire dal 1' nel tridente Marras e il bomber Antenucci. In quattro si giocano invece il posto come esterni offensivi di sinistra: D'Ursi, Simeri, Citro e Montalto.

CASERTANA (4-3-2-1): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Izzillo; Cavallini, Varesanovic; Cuppone.

BARI (3-4-3): Frattali; Sabbione, Celiento, Di Cesare; M. Ciofani, De Risio, Maita, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.