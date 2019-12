Casertana-Bari dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

La Casertana sfida il Bari nella 19ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Casertana di Ciro Ginestra sfida il Bari di Vincenzo Vivarini nella 19ª giornata del Girone C di Serie C. I campani sono ottavi in classifica assieme alla Vibonese con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, mentre il Bari è risalito al 4° posto a quota 36, con un cammino di 10 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte.

Nei 16 confronti in gare ufficiali fra le due formazioni il bilancio complessivo è favorevole ai Galletti con 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ma in casa dei Falchetti i biancorossi non hanno finora mai vinto con 4 pareggi e 3 affermazioni dei campani.

La Casertana è reduce da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 partite giocate in campionato, il Bari invece ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

L'attaccante Ernesto Starita è il bomber della Casertana con 8 reti, mentre Mirko Antenucci è il miglior marcatore dei pugliesi con un bottino di 13 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Casertana-Bari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CASERTANA-BARI

Casertana-Bari si disputerà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Alberto Pinto di Caserta. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, è stato posticipato di 15 minuti, ovvero alle 17.45, per chiedere al Governo importanti provvedimenti in materia di defiscalizzazione. Sarà il 17° confronto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La partita Casertana-Bari sarà trasmessa in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro, visto che la Rai non trasmetterà la partita.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche sul proprio televisore se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della gara sarà curata da Lorenzo Del Papa.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Casertana-Bari in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Ginestra ritrova a centrocampo Santoro dopo la squalifica e capitan Rainone dopo la botta rimediata al ginocchio, ma non potrà disporre del grande ex Floro Flores, infortunato. Dovrebbe invece stringere i denti e giocare regolarmente dal 1' Laaribi. Il modulo sarà il 3-5-2, con coppia d'attacco composta da Starita e Origlia. In mediana Longo e Zito saranno i due esterni, con Santoro playmaker e D'Angelo e Laaribi mezzali. Fra i pali agirà Crispino, mentre Rainone, Silva e Caldore dovrebbero comporre la linea a tre difensiva.

Vivarini punterà sul 4-3-1-2 e avrà ampia disposizione di uomini. In difesa mancherà tuttavia Di Cesare, squalificato. Perrotta sarà dunque spostato al centro accanto a Sabbione, con l'inserimento di Costa a sinistra e Berra terzino destro. In porta ci sarà Frattali. Nessuna novità a centrocampo, con Bianco in cabina di regia e Hamlili e Scavone, favorito su Schiavone e Folorunsho, ai suoi lati come mezzali. Davanti Terrani sarà il trequartista, mentre Simeri e Antenucci formeranno il tandem d'attacco. Partirà dunque dalla panchina Floriano.

CASERTANA (3-5-2): Crispino; Rainone, Silva, Caldore; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Zito; Starita, Origlia.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Sabbione, Perrotta, Costa; Hamlili, Bianco, Scavone; Terrani; Simeri, Antenucci.