Casertana, aggrediti giornalisti e dirigenza con sedie ed estintori

A margine della conferenza del nuovo dg Todaro, poi rimandato, tre persone si sono introdotte nella sala stampa dello Stadio Alberto Pinto.

Clamoroso quanto successo nel pomeriggio odierno in quel di Caserta. Nella sala stampa dello Stadio Alberto Pinto, in attesa della conferenza stampa del nuovo direttore generale della Casertana, Vincenzo Todaro, tre individui hanno fatto irruzione utilizzando degli estintori per spruzzare i presenti.

Le forze dell'ordine sono accorse immediatamente sul posto, nessun ferito e motivazioni ancora sconosciute: i tre sono scappati ed ora si procederà con una denuncia contro ignoti, mentre la conferenza di Todaro è stata rimandata a data da destinarsi.

La Casertana ha rilasciato un comunicato ufficiale spiegando l'accaduto:

"Condanniamo fermamente l’azione posta in essere da ignoti presso la sala stampa del Pinto e manifesta tutto il suo disappunto per i fatti che hanno reso impossibile lo svolgimento della programmata conferenza di presentazione del direttore generale Vincenzo Todaro. L’episodio, fortunatamente, non ha portato conseguenza alcuna per gli operatori dell’informazione e i rappresentanti della società presenti in sala. Il programmato appuntamento con i giornalisti si ritiene rinviato a data da destinarsi".

Al momento dell'intrusione erano presenti non solo i media, ma anche il presidente della Casertana Giuseppe D’Agostino e sua moglie, che non hanno avuto conseguenze: sarebbero state lanciate loro, nonchè ai giornalisti, anche diverse sedie.

Il Sindacato unitario giornalisti della Campania e l’Ussi Campania ha evidenziato in un comunicato come la situazione negli ultimi giorni si sia fatta incandescente: