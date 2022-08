Casadei non convocato per Lecce-Inter: su di lui Chelsea, Nizza e Sassuolo

Il centrocampista non prenderà parte alla trasferta in Salento per scelta tecnica: il classe 2003 rimane nel mirino di Chelsea, Sassuolo e Nizza.

Il campionato dell'Inter inizierà senza la presenza di Cesare Casadei. Secondo quanto appreso da GOAL, infatti, Simone Inzaghi non convocherà il talento classe 2003 per la sfida che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo del Lecce. La motivazione sarebbe di natura puramente tecnica, ma le voci su una possibile partenza del gioiello del vivaio interista si fanno sempre più insistenti. Sul giovanissimo centrocampista si è mosso concretamente il Chelsea, che già avrebbe voluto inserirlo nell'affare Romelu Lukaku. Oltre ai Blues, si registra il forte interessa anche da parte del Sassuolo che dall'Inter ha appena prelevato Andrea Pinamonti. Infine, occhio anche al Nizza che dopo aver ingaggiato Aaron Ramsey, monitora con attenzione la situazione del calciatore interista. Il calciatore della Primavera meneghina, nelle scorse settimane è stato molto vicino al Torino - individuato come pedina di scambio nell'affare Bremer - ma il blitz vincente della Juventus sul brasiliano ha vanificato tale scenario. Casadei, dunque, non siederà in panchina contro il Lecce e i prossimi giorni potrebbero definire il suo futuro lontano da Milano. Scelti da Goal Probabili formazioni 1ª giornata: Miranchuk subito titolare

