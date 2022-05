Carvajal accende Liverpool-Real: "Speriamo che per Salah non sia un peso perdere due volte"

Il giocatore del Real Madrid risponde a Salah, che ha evidenziato di essere pronto alla vendetta contro i Blancos: sabato la finale.

Manca pochissimo alla finalissima di Champions League 2021/2022. Si infiamma il nuovo incontro tra Real Madrid e Liverpool, di nuovo a contendersi la coppa più importante dopo la sconfitta dei Reds nel 2018. Allora Salah finì k.o dopo un contrasto con Sergio Ramos. Accuse, dichiarazioni, risposte.

Nelle ultime settimane, Salah ha sia evidenziato che avrebbe preferito sfidare il Manchester City nella finalissima e non il Real Madrid. Sia che davanti ai Blancos, ora spera di prendersi la rivincita quattro anni dopo. Apriti cielo. Valverde, giocatore dei Blancos, ha subito risposto, parlando di mancanza di rispetto nei confronti del Real Madrid.

Ora arriva anche un altro parere in tal proposito, quello di Carvajal. Un altro interprete del Real Madrid, in campo a Kiev quando Salah uscì dal terreno di gioco. Per poi a sua volta lasciare il campo sette minuti dopo a causa, anch'esso, di un infortunio.

Una stilettata diretta quella di Carvajal, che ai microfoni di ABC accende ulteriormente Liverpool-Real Madrid:

"Non so se Salah o il Liverpool siano in vena di vendetta. È vero che quando perdi una finale di Champions vuoi sempre avere una seconda possibilità contro quella stessa squadra per batterla. L'articolo prosegue qui sotto Speriamo che non sia un peso importante per Salah perdere una seconda finale di Champions League contro il Real Madrid".

Carvajal, quattro volte Campione d'Europa con il Real Madrid, va a caccia del quinto trionfo al pari di diversi suoi compagni di squadra: in caso di successo a Parigi eguaglierebbe l'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, oltre a Maldini, Costacurta e i leggendari interpreti Merengues vincitori della coppa consecutivamente tra il 1956 e il 1960.

Per Salah, invece, la finale di Champions rappresenta la possibilità di conquistare la seconda Champions: Jones, Kennedy e Smith, tra gli altri, ci sono riusciti con il Liverpool del 1977 e del 1978.