Carta di credito dei genitori svuotata: volevano Messi a FIFA 19

Alcuni ragazzini inglesi hanno svuotato la carta di credito del padre nel tentativo di acquistare un pacchetto a FIFA 19 che contenesse Messi.

Giocare a può diventare un'attività pericolosa, soprattutto nel momento in cui si utilizza la carta di credito dei propri genitori.

Come noto nell'ultima edizione del gioco è possibile acquistare, pagando, pacchetti di giocatori speciali.

Ed è così che i figli del Sig. Carter, cittadino dell'Hampshire, avendo accesso all'account Nintendo del padre collegato alla carta di credito (ma con le ricevute che arrivavano ad un indirizzo mail non più utilizzato dal diretto interessato), hanno acquistato in sole tre settimane pacchetti per 610 euro al solo scopo di acquistare il loro giocatore preferito, Leo Messi.

I genitori si sono resi conto di ciò che stava accadendo solamente nel momento in cui la carta di credito del Sig. Carter è stata rifiutata all'interno di un negozio perchè senza fondi.

Il diretto interessato, i cui figli hanno tutti un'età inferiore ai 10 anni, ha così commentato l'accaduto.