Carsten Jancker, il gigante con la Champions che fallì all'Udinese

Carsten Jancker arriva all'Udinese dal Bayern con una Champions in bacheca, ma in Friuli si rivela un disastro: "E' venuto a fare il turista".

Una Champions in bacheca non evita il flop all' . Carsten Jancker in Friuli inizia la parabola discendente di una carriera dove le soddisfazioni non mancano (nel CV anche 4 e un'Intercontinentale), ma per il tedesco la si rivela un fallimento.

I Pozzo devono rimpiazzare il 'Pampa' Sosa - uno che da quelle parti è un idolo - puntando sul nome ad effetto, che deve accendere la piazza, non farle guardare indietro. L'Udinese lotta per l'Europa e nel 2002 bussa al sborsando 2 milioni e mezzo per Jancker, fresco di delusione ai Mondiali di Corea e (convocato dal ct Voller nonostate zero - zero! - reti in campionato) e tanta voglia di riscatto. Almeno sulla carta.

I bianconeri ci credono, anche perchè in Baviera l'attaccante a dispetto di doti non proprio eccelse è uno che riesce a entrare nel cuore dei tifosi: una sorta di talismano, capace di risultare anche decisivo.

Jancker col Bayern segna quasi 50 goal in 6 anni partendo spesso dalla panchina, come nella finale Champions 2000/2001 di San Siro vinta ai rigori contro il . Senza sapere che Carsten, in quello stadio, presto ci avrebbe giocato di nuovo per sfidare e in campionato.

Udine a 28 anni è la chance per cambiare aria, 'riciclarsi', per dimostrare di essere forti e all'altezza anche fuori dalla comfort zone. E poi in in quel periodo i campioni non mancano, rendendo la A una vetrina di alto profilo.

"Sono venuto a Udine per togliermi delle soddisfazioni. Bierhoff? Non ho paura del suo fantasma, farò meglio di lui. Avevo la possibilità di andare a giocare anche altrove, ma ho scelto l’Italia perchè la consideravo la soluzione migliore dal punto di vista professionale".

Autostima a mille, rincarata dal connazionale Rummenigge.

"Jancker è meglio di Bierhoff perchè sa usare anche i piedi".

Insomma, le basi per divertire e divertirsi ci sono: Jancker sbarca in Friuli tra l'entusiasmo dei tifosi speranzosi di poterselo godere e la curiosità degli addetti ai lavori nel vederlo all'opera in una realtà che non sia la . Ma purtroppo per lui e per il popolo udinese, Bierhoff è un'altra cosa.

Carsten si mette a disposizione di Spalletti, che inizialmente affida l'attacco al 'panzer' alto quasi 2 metri salvo ricredersi dopo poche giornate: l'ex Bayern non trova mai la giusta forma, è macchinoso e soprattutto non vede la porta. Eppure l'allenatore di Certaldo ci credeva.

"Abbiamo preso un giocatore che ha le stesse caratteristiche degli ultimi attaccanti dell’Udinese. Sono convinto che il ragazzo abbia ancora grandi stimoli e possa fare bene".

Invece no, Jancker viene scavalcato da Iaquinta e si accomoda in panchina. Proprio come al Bayern. Un solo goal al primo anno italiano, appena due nel secondo: che disastro. Giampaolo Pozzo è stufo.

"Ho avuto tanta pazienza, adesso basta: ci sta prendendo in giro, evidentemente è venuto in Italia a fare il turista".

L'idillio - probabilmente mai nato - si spezza e a stufarsi è anche il ragazzo. Jancker nel 2004 ottiene la rescissione del contratto e chiude la peggior parentesi della carriera, che nella storica finale Champions del '99 al Camp Nou vive un altro 'frame' da incubo: rovesciata e traversa piena sull'1-0 per i tedeschi, rimontati e battuti nel recupero dal Man United.

Carsten saluta il Friuli facendo rientro in patria, poi spende gli ultimi spiccioli da calciatore tra e . Austria dove oggi è ancora in pista, ma nei panni di tecnico. Jancker guida il Marchfeld Donauauen, in terza serie. Un consiglio: a Udine non fate il suo nome.