Carrasco sospeso dagli allenamenti e multato in Cina: si è rifiutato di giocare

Yannick Ferreira Carrasco, esterno belga accostato qualche mese fa anche al Milan, è stato multato e sospeso dal Dalian Yifang in Cina.

E' rottura tra il Dalian Yifang e Yannick Ferreira Carrasco, talentuoso esterno belga che qualche mese fa era stato accostato anche al .

Il club cinese infatti ha comunicato la sospesione di Carrasco dagli allenamenti dopo che il belga si sarebbe rifiutato di giocare una partita del campionato cinese e avrebbe tenuto un comportamento non consono durante gli stessi allenamenti.

Oltre a scontare la sospesione, Carrasco dovrà pagare anche una multa e avrà tre giorni di tempo per cambiare il suo atteggiamento.

Carrasco non è peraltro l'unico giocatore finito nel mirino del Dalian Yifang che ha sospeso pure il compagno Yu Ziqian per aver violato il regolamento rilasciando informazioni negative per il club sui profili social. La linea del club cinese insomma è chiara e non guarda in faccia nessuno.