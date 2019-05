Carrarese-Pisa dove vederla: Eleven Sports o Sportitalia? Canale tv e diretta streaming

Carrarese-Pisa è uno dei match di primo turno della fase playoff nazionale di Serie C: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

I playoff di Serie C arrivano all'inizio della fase nazionale, con 13 squadre ancora rimaste in ballo. Con le tre vincenti dei gironi già promosse, ci sono ancorra due slot liberi per il prossimo campionato di Serie B.

Il primo turno della fase nazionale dei playoff mette subito di fronte due squadre toscane: Carrarese-Pisa. La gara d'andata si gioca allo stadio dei Marmi di Carrara, con il ritorno previsto tra tre giorni. Sarà la prima partita della post-season per i neroblu, mentre i carrarini hanno già battuto Pro Patria e Pro Vercelli nei primi due turni.

In caso di parità al termine dei 180 minuti non si disputeranno supplementari e nemmeno si batteranno i rigori, ma volerà al turno successivo la squadra testa di serie, in questo caso il Pisa, in quanto terza classificata nel proprio girone, mentre la Carrarese ha concluso al settimo posto.

Di seguito ecco tutte le informazioni su Carrarese-Pisa : dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

CARRARESE-PISA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Carrarese-Pisa DATA 19 maggio 2019, 15.30 DOVE Stadio dei Marmi, Carrara ARBITRO Davide Miele TV Eleven Sports, Sportitalia STREAMING Eleven Sports

ORARIO CARRARESE-PISA

Carrarese-Pisa si giocherà domenica 19 maggio, con fischio d'inizio programmato alle 15.30 allo Stadio dei Marmi di Carrara. Ritorno previsto il 22 maggio alle 20.30 a campi invertiti.

sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia , che la trasmetterà sul ditigale terrestre senza bisogno di alcun tipo di abbonamento. La gara è stata anticipata di un'ora proprio per permettere la diretta televisiva.

Come tutte le altre partite di Serie C di questa stagione, la sfida Carrarese-Pisa sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. La piattaforma è disponibile online o, nel caso si utilizzi un tablet o smartphone, sarà necessario scaricare l'app dedicata. Il match sarà visibile con abbonamento oppure acquistando la singola gara.

CARRARESE-PISA IN DIRETTA SU GOAL

Come accaduto per tutti i turni precedenti, Goal racconterà tutte le partite della fase nazionale del playoff di Serie C: sin dalla mattina del giorno di gara vi accompagneremo fino al calcio d'inizio con una diretta testuale che seguirà tutte le altre partite del programma, compresa ovviamente Carrarese-Pisa. Garantiremo tutti gli aggiornamenti sulle partite minuto per minuto.

Silvio Baldini potrebbe apportare delle modifiche rispetto all'undici che ha vinto a Vercelli. Davanti potrebbe trovare spazio Biasci, eroe della gara d'andata con il goal nel recupero. Scaglia insidia Ricci per il ruolo di terzino sinistro. Caccavallo potrebbe partire ancora dalla panchina, come Tavano.

4-3-1-2 per il Pisa, con in avanti la coppia Masucci-Moscardelli e Marconi che potrebbe partire dalla panchina. In difesa da valutare l'impiego di De Vitis, che non gioca da oltre due mesi: probabilmente lascerà spazio a Buschiazzo e Meroni.

CARRARESE (4-2-3-1): Mazzini; Carissoni, L. Ricci, Murolo, Scaglia; Varone, Cardoselli; Bentivegna, Biasci, Valente; Maccarone.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Buschiazzo, Meroni, Lisi; Verna, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Masucci, Moscardelli.