Carrarese-Juventus Under 23 dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Carrarese e Juventus U23 si giocano l'accesso alla Final Four dei playoff di Serie C: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

CARRARESE-JUVENTUS UNDER 23: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Carrarese- Under 23

• Data: lunedì 13 luglio 2020

• Orario: 20:30

• Canale TV: -

• Streaming: Eleven Sports

Playoff di Serie C caldissimi. Spazio alle partite del secondo turno della fase nazionale, che decreteranno le magnifiche quattro che approderanno alla Final Four per giocarsi la promozione in Serie B. In lizza anche Carrarese e Juventus Under 23, una contro l'altra in gara secca.

L'ultimo slot disponibile è quello con cui si completerà il mosaico delle squadre di Serie C che nella prossima stagione giocheranno in cadetteria, dopo che Monza, Vicenza e Reggina hanno già stappato lo 'champagne' per meriti sportivi.

L'ambiziosa Carrarese, allenata da Silvio Baldini, fa il suo debutto in questi playoff forte del secondo posto ottenuto nella regular season ottenuto fino allo stop a causa del Coronavirus, piazzamento che ha consentito ai toscani di saltare la fase girone e il primo turno di quella nazionale.

La Juventus Under 23 di Fabio Pecchia - decima nella stagione regolare e recente vincitrice della Coppa di categoria nella finale contro la Ternana - invece è entrata in gioco nel primo turno della fase playoff nazionale, dove i bianconeri hanno avuto ragione del imponendosi con un secco 2-0.

Tutto su Carrarese-Juventus Under 23: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO CARRARESE-JUVENTUS UNDER 23

Carrarese-Juventus Under 23 si gioca lunedì 13 luglio 2020 allo stadio dei Marmi, a Carrara: fischio d'inizio programmato alle ore 20:30.

La partita tra Carrarese e Juventus Under 23 non godrà di copertura : il match verrà trasmesso da Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti in esclusiva del campionato di Serie C. La sfida prevista sulla Rai, è Reggio-Audace-Potenza.

Carrarese-Juventus Under 23, come detto, sarà visibile in diretta su Eleven Sports: basterà collegarsi al sito www.elevensports.it o scaricare l'app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o i pacchetti disponibili.

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Conson, Mignanelli; Damiani, Foresta; Valente, Cardoselli, Calderini; Caccavallo. All. Baldini.

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Alcibiade, Coccolo, Frabotta; Fagioli, Toure; Zanimacchia, Rafia, Marchi; Brunori. All. Pecchia.