Carragher contro Cristiano Ronaldo: "Fa l'opposto di Messi per sentirsi diverso"

L'ex giocatore del Liverpool ha parlato dell'addio di CR7 al Real: "La sua tattica è molto astuta, si è trasferito per questo".

Guerra eterna tra i fans. Meglio Cristiano Ronaldo, meglio Messi? Si andrà avanti per sempre. L'argentino, il portoghese, ognuno ha la propria tesi. Per molti, il lusitano è avanti grazie alla capacità di giocare ad altissimi livelli nei maggiori campionati europei. Non per Jamie Carragher.

L'ex difensore del ha infatti detto la sua a proposito di questo argomento discusso continuamente nell'ultimo biennio, dopo il passaggio alla . Cristiano Ronaldo meglio di Messi grazie a tali decisioni? Quando di più errato ci sia al mondo, secondo Carragher.

Intervistato da Caughtoffside, Carragher non lascia dubbi:

"Penso sia per questo che Ronaldo si è trasferito, la sua tattica è molto astuta. Sa che è sempre stato visto appena alle spalle di Messi, dice Posso dire che ho vinto il campionato in tutti questi Paesi, che sono stato capocannoniere in tutti questi Paesi e che ho più frecce al mio arco...'. Penso anche che lui probabilmente faccia l'opposto di quel che fa Messi per provare a definirsi un po' diverso".

Carragher prende come esempio due fuoriclasse del suo ruolo, entrambe del :

"Non penso che Franco Baresi o Paolo Maldini siano meno validi come difensori perché non hanno mai lasciato il Milan. Quindi questo non cambia la mia idea su Messi che non lascia il . Perché dovrebbe farlo? Sarebbe stupido".

Per Carragher è semplicemente Messi il numero uno: