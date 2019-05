Carpi-Venezia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Venezia prova a evitare la retrocessione diretta sul campo di un Carpi che non ha più nulla da chiedere: dove vedere il match in tv e streaming.

Vincere o retrocedere. Non ha scelta il , che dopo aver raccattato un pari negli ultimi secondi contro il deve per forza conquistare i 3 punti sul campo del già retrocesso . L'alternativa è una sola: salutare la Serie B e tornare in Serie C dopo due stagioni.

Il Venezia è attualmente terzultimo a quota 35 punti, due in meno rispetto al quartultimo e tre in meno del e della quintultimi. Anche solo un pareggio in casa del Carpi, dunque, condannerebbe gli uomini di Cosmi a salutare la Serie B indipendentemente dai risultati in contemporanea della concorrenti dirette per la salvezza.

Una missione all'apparenza complicatissima, visto che il Venezia ha conquistato appena due vittorie nelle ultime 21 giornate di Serie B. Un ruolino di marcia che ha fatto crollare le quotazioni dei veneti, che sono rapidamente ruzzolati prima in zona playout e poi in zona retrocessione diretta.

Per quanto riguarda il Carpi, invece, tutto è già deciso: gli emiliani sono matematicamente retrocessi in Serie C una settimana fa. L'ultimo obiettivo, per un club che appena tre stagioni fa toccava la vetta della , è evitare l'ultimo posto superando in extremis il .

CARPI-VENEZIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Carpi-Venezia DATA 11 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Cabassi, Carpi ARBITRO Lorenzo Illuzzi TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO CARPI-VENEZIA

Il match tra Carpi e Venezia, valevole per la trentottesima giornata di Serie B, è in programma sabato 11 maggio alle ore 15.00. Si giocherà allo stadio Cabassi, stadio della formazione di casa. In contemporanea a questa partita si giocheranno tutte le altre valevoli per l'ultimo turno del torneo cadetto.

Carpi-Venezia non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva: sarà infatti DAZN a trasmettere in esclusiva il match. In ogni caso sarà possibile assistere alla gara del Cabassi grazie a una smart compatibile, oppure collegando il televisore a una console PlayStation o a un decoder Sky Q, o infine grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Carpi-Venezia, come già accennato, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, che ha acquisito in esclusiva i diritti del campionato di Serie B, e sarà visibile attraverso vari dispositivi: tra questi il pc, il tablet e lo smartphone. Sarà inoltre possibile rivedere la partita on demand già dopo il fischio finale.

CARPI (4-3-3): Piscitelli; Pachonik, Kresic, Poli, Pezzi; Coulibaly, Sabbione, Crociata; Concas, Cissé, Marsura.

VENEZIA (3-5-2): Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Lombardi, Bentivoglio, Schiavone, Segre, Mazan; Bocalon, Di Mariano.