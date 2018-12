Carpi-Livorno: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Carpi ospita il Livorno nella sfida salvezza della 18ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Carpi di Fabrizio Castori ospita il Livorno di Roberto Breda in un classico scontro salvezza valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani sono quindicesimi con 16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, i toscani occupano l'ultimo posto in classifica assieme al Padova con 11 punti e un cammino di 2 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Benjamin Mokulu ed Enej Jelenic sono i migliori marcatori fra i biancorossi con 3 reti a testa, mentre Alessandro Diamanti è il giocatore più prolifico fra gli amaranto con 5 reti in 16 presenze. Il Carpi è reduce da una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Livorno ha ottenuto una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA CARPI-LIVORNO

Carpi-Livorno si giocherà mercoledì 26 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Sandro Cabassi di Carpi. Sarà il 3° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Carpi-Livorno sono acquistabili online su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE CARPI-LIVORNO IN TV E STREAMING

L'anticipo Carpi-Livorno sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-LIVORNO

CARPI (4-4-1-1): Colombo; Pachonik, Buongiorno, Poli, Pezzi; Jelenic, Di Noia, Machach, Pasciuti; Piscitella; Mokulu.

LIVORNO (4-3-1-2): Mazzoni; Di Gennaro, Dainelli, Bogdan, Gasbarro; Valiani, Luci, Agazzi; Diamanti; Giannetti, Raicevic.