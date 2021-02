Carolina Morace torna in panchina: ufficiale, allenerà la Lazio femminile

La leggenda del calcio femminile proverà a guidare la Lazio Women in Serie A: esonerato Seleman.

Carolina Morace torna in pista. Dopo l'anticipazione da parte di diversi media nella giornata di sabato, la Lazio ha confermato che ad allenare la squadra femminile per il proseguo della stagione sarà proprio lei, al posto di Ashraf Seleman.

Terza nella Serie B femminile, la Lazio Women punta alla massima serie. Seleman è stato messo da parte dopo il pareggio contro il Pontedera, con la società biancoceleste decisa a puntare su una figura che possa portare realmente alla promozione.

Il club capitolino ha annunciato il cambio in panchina tramite i propri canali:

"La Lazio Women comunica che Ashraf Seleman è stato esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico per la dedizione e la professionalità mostrata in questi anni. La Lazio Women annuncia, inoltre, di aver definito un accordo con l’allenatrice Carolina Morace cui viene affidata da domani la guida tecnica della Prima squadra e con Nicola Jane Williams come allenatrice in seconda".

La Morace, leggenda assoluta del calcio femminile e prima donna ad allenare una squadra maschile, aveva guidato il Milan femminile nel 2018/2019 prima di lavorare nuovamente come seconda voce in telecronaca e in generale come opinionista tv.

A lei l'incarico di provare a portare la Lazio Women in una Serie A femminile in continua ascesa: le biancocelesti si trovano attualmente a -4 dalla Riozzese seconda in classifica, ma devono ancora recuperare tre gare rispetto alle rivali. In testa, con due partite in più delle capitoline, c'è il Pomigliano.