Carnevali si oppone alla Superlega: "C'è il rischio di uccidere il nostro calcio"

L'amministratore delegato del Sassuolo accoglie negativamente la nascita della Superlega: "Ci rifaremo su queste squadre per il tempo perso".

Dire che la neonata Superlega abbia diviso l'opinione pubblica è un puro eufemismo: proseliti e oppositori, e tra quest'ultimi c'è una schiera di società che ha addirittura chiesto l'esclusione dalla Serie A delle 'ribelli' Inter, Juventus e Milan.

Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Radio Anch'io Sport' in onda su 'Radio Rai', l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha espresso le sue preoccupazioni riguardo a questo progetto dalla portata titanica.

"E' un'iniziativa che covava, adesso dobbiamo aspettare un attimo per capire bene. Peraltro noi oggi pomeriggio avremo una riunione in Lega, speriamo che i diretti interessati ci spiegheranno bene cosa si intende per Superlega perché quelli che stiamo ascoltando sono pensieri non piacevoli. Le squadre che aderiscono a questo progetto hanno una grande responsabilità, rischiano di uccidere un po' il nostro campionato nazionale. Si prospetta sicuramente qualcosa di non piacevole".

Secondo Carnevali, dietro ai rallentamenti sui discorsi relativi ai diritti tv e ai fondi d'investimento, c'era questa iniziativa portata avanti in gran segreto.

"In Lega c'è conflittualità su tutto. Si è discusso per tanto tempo sui fondi di investimenti, sui diritti tv. L'altro giorno addirittura 7 società hanno presentato una mozione di sfiducia per il presidente Dal Pino. Ora tutto ciò può avere una spiegazione, non stiamo facendo nulla di buono, stiamo attraversando un momento molto difficile e l'aver perso tanto tempo dietro agli studi per aderire ai fondi ci fa capire che stava nascendo un altro progetto. Siamo stati presi in giro perché è mancata la chiarezza. Credo che da parte di chi comanda le società che hanno aderito alla Superlega debba esserci più onestà".

All'orizzonte si prospettano battaglie legali che andranno verosimilmente per le lunghe.

"Stravolgere la storia della Serie A non è facile, il campionato perderebbe interesse sotto ogni aspetto. Gli investimenti sarebbero inferiori e i giocatori ne risentirebbero. Vorremmo giocare qualche gara in meno per creare spettacolo ma così non sarebbe possibile. E' un peccato, c'è il rischio di rovinare qualcosa che è stato costruito nel corso degli anni e avrebbero inizio lunghissime battaglie legali".

