Carnevali su Juventus-Sassuolo: "Bonucci era da rosso"

Il è uscito sconfitto dall'Allianz Stadium contro la ma non senza qualche polemica. A fare arrabbiare i neroverdi è stata soprattutto la gestione dei cartellini da parte dell'arbitro.

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, a 'Tiki Taka' ha infatti sottolineato come prima di quella comminata a Obiang ci fosse un'altra espulsione.

Quindi, interpellato su chi vincerà -Juventus, Carnevali si sbilancia indicando i nerazzurri come grandi favoriti.

"Beppe Marotta, oltre che essere mio grandissimo amico, è stato un po’ il mio maestro. Perché io ho iniziato con lui nel Monza, poi ho continuato nel Ravenna, nel Como e così via. Sicuramente è stata un po’ la persona che mi ha dato quel qualcosa per iniziare e per poter imparare un po’ da lui. Inter-Juventus? Io penso che è facile che vinca l’Inter domenica. Perché credo che sia la squadra, a oggi, più completa".

Carvenali infine frena sul possibile trasferimento di Gianluca Scamacca, attualmente in prestito al , dal Sassuolo alla Juventus.

"Di avviato non c’è nulla. Scamacca è in prestito al Genoa. Ci sono varie richieste, ma fa parte della nostra politica. Giovane, italiano e deve crescere. Se ci saranno condizioni importanti, faremo valutazioni. Ma credo che Scamacca resterà un calciatore del Sassuolo. Non lo daremo in prestito. Non c’è solo la Juventus”