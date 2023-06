Carnevali spiazza tutti: "Frattesi? Dispiace che non voglia andare in Premier League"

Il direttore del Sassuolo ha parlato della situazione del centrocampista neroverde: "Non c'è nessun accordo con nessuno".

Il tema relativo al futuro di Davide Frattesi è uno dei più importanti del mercato estivo che sta per iniziare, a tutti gli effetti: com'è noto, il centrocampista del Sassuolo è finito sul taccuino di diversi club, in Serie A e non.

L'Inter ha già incontrato la società neroverde, provando a sondare il terreno: seguono, poi, i contatti con Juventus e Roma. Al momento, però, nessun accordo.

A precisarlo è Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, intervenuto a margine dell'assemblea di Lega, all'indomani tra l'altro di una prova "super" dello stesso Frattesi.

"Speriamo che abbia sempre più pretendenti, ma non credo che dipenda dalla prestazione in Spagna-Italia. Di incontri ne facciamo diversi: una cosa è certa, per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o un passo avanti con nessuna società".

Carnevali ha parlato poi del proprio dispiacere legato alla volontà di Frattesi di non lasciare l'Italia.

"Quello che mi può dispiacere è che il ragazzo non abbia intenzione di andare in Premier League, perché è una delle richieste più importanti. Valuteremo un po', ma a questo punto le decisioni dovremo prenderle tutti e tre, e non solo il giocatore o chi per lui".