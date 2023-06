Carnevali ricorda Berlusconi: "Leader competitivo e umano, era un estimatore di Frattesi"

La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta all'età di 86 anni e all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato, ha generato un enorme senso di cordoglio anche nel mondo del calcio, tanto caro al 'Cavaliere' essendo stato patron del Milan e, da qualche stagione, proprietario del Monza.

Ai microfoni di 'TMW' lo ha ricordato Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo che ha avuto modo di conoscerlo personalmente.

Berlusconi era un grande estimatore di Davide Frattesi, in prestito al Monza nella stagione 2020/21 quando realizzò otto goal nel campionato di Serie B.

Ricordo una delle prime cene in cui ebbi modo di conoscerlo quando lui aveva appena acquistato il Milan. E coinvolgeva per la sua capacità di comunicare. Due anni anni fa mi invitò ad Arcore per un pranzo con presente anche Adriano Galliani perché voleva a tutti i costi acquistare il cartellino di Davide Frattesi che lui aveva avuto in prestito al Monza. Una presa di posizione che, secondo me, dimostrava quanto avesse una grande capacità anche a livello calcistico e non solo imprenditoriale. Quando poi capì che non avrebbe ceduto il giocatore e gli dissi che in caso di novità sarebbe stato il primo che avremmo contattato, lui mi regalò una penna dicendomi che l'avremmo usata per firmare prima o poi una grande operazione di mercato".