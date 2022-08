Carnesecchi torna alla Cremonese: ufficiale il trasferimento in prestito dall'Atalanta

Il portiere, accostato a diversi club quest'estate, lascia la Dea per ritornare a Cremona: è stato uno dei protagonisti della promozione.

Il 6 maggio 2022 è una data che Cremona non scorderà facilmente: con tutta la città, a festeggiare la promozione in Serie A dopo la vittoria a Como per 1-2 nell'ultimo turno di Serie B, c'è anche Marco Carnesecchi, portiere titolare della storica cavalcata in massima serie.

Il mese successivo, però, per il giovane estremo difensore non è semplicissimo: si fa male con la Nazionale Under 21, rimediando un infortunio alla spalla che lo costringe a un intervento. Tempi di recupero? Tre, quattro mesi.

Le voci di mercato, intanto, si fanno insistenti: si fa avanti la Lazio, ma dopo diverse settimane di trattative non se ne fa nulla, complici i guai fisici. Poi, la svolta.

Sul portiere torna la Cremonese, sua ex squadra, che raggiunge l'intesa con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, e successivamente l'accordo, ufficializzato nella giornata di oggi.

La Dea e la Cremonese hanno infatti formalizzato il trasferimento in prestito di Carnesecchi, depositando il suo contratto in Lega, come si evince dal sito.

Classe 2000 cresciuto tra le giovanili del Cesena e quelle nerazzurre, ha indossato anche la maglia del Trapani tra il 2019 e il 2020, in Serie B: adesso, per lui, è arrivato il momento di provare ad affermarsi in massima serie.

Per adesso dovrà continuare a lavorare per recuperare dall'infortunio alla spalla, poi sarà il momento di giocarsi una maglia da titolare con Ionut Radu: ci sarà tempo, insomma, per riabbracciare Cremona. La città che lo ha visto trionfare a gennaio, tra i sorrisi di un'impresa storica.