Carlos Queiroz è di nuovo il ct dell'Iran: lo allenerà ai Mondiali

Dopo tre anni, l'Iran si affida nuovamente a Queiroz al posto del croato Skocic: il portoghese aveva mancato la qualificazione in Qatar con l'Egitto.

Di nuovo in Iran. Di nuovo ai Mondiali, come quattro anni fa in Russia e otto anni fa in Brasile, quando la Nazionale mediorientale si era fermata ai gironi senza riuscire ad approdare agli ottavi. Carlos Queiroz non ha resistito alla possibilità di allenare di nuovo in una fase finale della Coppa del Mondo e ha detto sì: anche in Qatar ci sarà.

L'ufficio stampa dell'Iran ha annunciato nelle scorse ore di aver esonerato il precedente commissario tecnico, il croato Dragan Skocic. Al suo posto proprio il portoghese Queiroz, 69 anni, già vice di Alex Ferguson al Manchester United e poi allenatore - senza fortuna - nel Real Madrid dei Galacticos.

"La Federazione è grata a Dragan Skocic per i suoi sforzi e la qualificazione ai Mondiali, ma dopo la decisione del consiglio di amministrazione, Carlos Queiroz è stato scelto come nuovo allenatore - ha scritto su Twitter Jamaat Mohamad, dell'ufficio stampa della Federcalcio locale - Ci auguriamo che le partite della Nazionale, come accaduto nei due precedenti Mondiali con Queiroz, porteranno soddisfazione e felicità".

Queiroz aveva già allenato per 7 anni l'Iran, dal 2011 al 2019. E, come già ricordato, si era qualificato per due volte ai Mondiali: la prima in Brasile nel 2014, la seconda in Russia nel 2018. In entrambi i casi è uscito ai gironi, tenendo però testa a Nazionali ben più quotate come Argentina - vincente solo grazie a Messi a pochissimi minuti dalla fine - e Portogallo, fermato addirittura sul pareggio. Il suo ricordo, a Teheran e dintorni, non è mai svanito.

Queiroz, peraltro, la qualificazione ai Mondiali del Qatar l'aveva mancata: a fine marzo era l'allenatore dell'Egitto che perdeva ai calci di rigore il doppio spareggio contro il Senegal, da cui era già stato battuto poche settimane prima nella finalissima della Coppa d'Africa. Una doppia delusione che aveva portato alla separazione.

L'Iran ha offerto una nuova chance all'ex allenatore del Real Madrid, che l'ha colta al balzo. Ed è tornato in quella che, statistiche alla mano, è la sua casa calcistica. Azmoun e compagni sono stati inseriti in un raggruppamento comprendente anche Inghilterra, Stati Uniti e Galles: obiettivo ottavi di finale, e sarebbe la prima volta nella storia.