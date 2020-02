Carles Perez punge il Barcellona: "Mi hanno tolto un sogno"

Carles Perez ha segnato il suo primo goal con la nel giovedì di , alla sua prima gara da titolare. Oggi però, parlando al 'Mundo Deportivo', l'ex giocatore del si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro il suo vecchio club.

"Non riesco a spiegare cosa sia successo in quel periodo di gennaio, perché non l'ho capito manco io. L'allenatore mi disse che non contava su di me, perché in attacco aveva parecchi calciatori. E me lo ha detto 10 giorni prima della chiusura del mercato".