Carles Gil su Adama Traoré: "Può essere il giocatore più veloce di sempre"

L'ex compagno all'Aston Villa parla dell'ala del Wolverhampton: "Deve migliorare alcune cose, può diventare incontenibile".

Quando è arrivato in Premier League nel 2015, all' , Adama Traoré era una giovane ala dal grande potenziale, con una passione sfrenata per il dribbling. Oggi, invece, è uno dei giocatori più fisici e chiacchierati del mondo.

La passione per il dribbling non l'ha persa - secondo dribblatore della Premier League con 207 provati, quasi il 70% riusciti: solo Zaha ne prova di più, ma è poco sopra il 50% di riuscita secondo i dati Opta - e ci ha aggiunto altre doti.

Secondo l'ex compagno ai Villans Carles Gil, Traoré potrebbe essere il giocatore più veloce di sempre. Lo ha affermato a 'Stats Perform News'.

“È un fenomeno. Non si vedrà niente di simile a lui, con quelle caratteristiche: forza, velocità. Nessun dubbio: è il più veloce del mondo. Non so se sia mai esistito qualcuno più veloce di lui. Deve migliorare ancora alcune cose, ma farà la differenza e può diventare incontenibile”.

Lo scorso anno il suo nome non è apparso nella top 10 dei giocatori più veloci della stagione: il tempo per rifarsi, comunque, non gli mancherà.