Caressa su Mandzukic: "Se resterà, diventerà un titolare della Juventus"

Fabio Caressa ha analizzato la situazione di Mario Mandzukic e affermato che potrà tornare titolare: "Se lo metti in campo non lo togli più".

Il futuro di Mario Mandzukic alla è in bilico tra l'addio e... il posto da titolare. Questa è l'opinione di Fabio Caressa, che intervenuto a 'Sky Sport 24' ha fatto il punto sul presente e sul futuro dell'attaccante croato.

L'ex e non è stato convocato per la trasferta di Firenze perché in trattativa con altri club. Il suo futuro però, secondo il giornalista di 'Sky', potrebbe essere ancora in bianconero. E da protagonista.

"Io sono del parere che se Mandzukic resta, prima o poi fa il titolare della Juventus in campionato, perché secondo me da qualcosa che gli altri non danno. L'anno scorso fondamentalmente ha fatto vincere lo scudetto alla Juventus, la stagione è stata segnata dai suoi colpi di testa e dai suoi goal. Potrebbe anche rientrare. Nel momento in cui lo metti in campo, non lo togli più. Ha giocato con tutti gli allenatori, qualcosa vorrà dire".

Caressa non vede invece un posto per Paulo Dybala nella squadra bianconera e lo vede più come un'alternativa che può faticare a trovare il campo.