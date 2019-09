Caressa limita la Fiorentina: "Costruita per fare notizia, al massimo Europa League"

C'è grande entusiasmo a Firenze dopo l'arrivo del nuovo patron Commisso e di diversi acquisti operati dalla società viola. A moltiplicare le aspettative è stato ovviamente l'arrivo di Ribery, uno degli esterni d'attacco più forti del decennio pronto a dimostrare di essere ancora un grande campione.

Non è convinto della nuova , però, Fabio Caressa, volto noto di Sky Sport, commentatore ed opinionista celeberrimo. Per lui, infatti, la società viola ha diverse pecche che bloccano sensibilmente un campionato da urlo: tradotto, niente .

Negli studi di Sky, Caressa ha spiegato la sua idea:

"E' stata costruita per fare notizia. Caceces non ha giocato molto negli ultimi anni, Badelj ha fatto un passo indietro dopo la , Chiesa è rimasto ma non voleva, Ribery ha 36 anni".

Nonostante Caressa ammetta la presenza di diversi elementi interessanti come Dragowski, Castrovilli e Pezzella, rimangono grandi dubbi:

"Questa è fredda cronaca, questa è la squadra. E' una squadra costruita con impegno, ma non facciamoci illusioni. Ha in attacco un falso nove come Boateng, ma in serve un attaccante da venti goal".