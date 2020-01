Caressa e i dubbi su Kulusevski: "Ha giocato quattro mesi, la cifra è importante..."

Fabio Caressa dubbioso sull'acquisto di Kulusevski da parte della Juventus: "La cifra è importante, l'abbiamo visto giocare quattro mesi...".

La soffre ma porta a casa la vittoria contro il , allungando in classifica sull' . Non ha brillato questa sera Dejan Kulusevski, pagato dalla società bianconera 35 milioni più 9 di bonus: una cifra che non convince in pieno Fabio Caressa, dubbioso sul reale valore del giocatore.

Nel commentare la prima prestazione del giocatore svedese allo Stadium, il giornalista di Sky Sport ha sollevato i primi interrogativi dopo le ultime due prestazioni sottotono del giovane talento:

"La cifra spesa dai bianconeri è importante, lo abbiamo visto giocare soltanto quattro mesi...".

Applaudito all'inizio della partita dalla sua futura tifoseria, Kulusevski ha probabillmente pagato un po' di emozione sfoderando una prestazione sicuramente al di sotto degli standard mantenuti nella prima parte di stagione: il classe 2000 avrà sicuramente modo di rifarsi sotto gli occhi del popolo bianconero.