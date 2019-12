Card prepagate DAZN: metti lo sport sotto l'Albero

Sono già disponibili le card prepagate DAZN, nelle versioni da un mese fino a un anno di abbonamento: acquistabili nei punti vendita GDS e GDO.

Per Natale, DAZN ha pensato a un regalo speciale per tutti gli appasionati di calcio e di sport in generale.

Sono infatti già disponibili le card prepagate DAZN, grazie alle quali potrete accedere ai contenuti della piattaforma senza utilizzare una carta di credito o altri metodi di pagamento digitali.

Le card sono acquistabili nelle versioni da 1 mese (al costo di 9,99 euro), 3 mesi (39,99), 6 mesi (59,99) e da quest'anno anche nella versione annuale (99,99).

Potrete trovare le card in tutti i punti vendita GDS (Unieuro, MediaWorld ed Euronics), GDO (Esselunga e Carrefour), nei tabacchi e bar dotati del servizio LIS CARICA di Lottomatica e nei punti vendita Sisalpay in tutta .

Il metodo di funzionamento è piuttosto semplice: sul retro di ogni card o sullo scontrino è presente un codice digitale e le istruizioni per associarlo a un nuovo account oppure a uno già esistente.

Le card prepagate DAZN sono il regalo perfetto per chi vive di sport e vuole goderselo in tutta la sua essenza.