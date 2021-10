Lucas Hernandez evita il carcere: accolto il ricorso, solo una multa da 96mila euro

Annullato l'ordine di carcerazione emesso due settimane fa dal Tribunale di Madrid: il terzino del Bayern dovrà solo pagare una sanzione.

La sezione 26 del Tribunale Regionale di Madrid ha deciso di accogliere l’appello di Lucas Hernandez. Il terzino del Bayern Monaco eviterà la detenzione: la sentenza che rischiava di costringere il classe 1996 a un anno di prigione è stata annullata.

Due settimane fa il Tribunale Penale 32 aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti del francese a causa di un reato di maltrattamenti familiari del 2017 e alla mancata partecipazione ai 31 giorni di lavori socialmente utili.

Secondo l’ordinanza, Hernandez doveva presentarsi volontariamente in tribunale entro il 19 ottobre e scegliere in quale penitenziario scontare la pena. Un giorno prima della scadenza è stato presentato ricorso, accolto. Oggi è arrivata la decisione di sospendere la sentenza e chiudere così il caso una volta per tutte.

“Siamo dell’opinione che l’appello debba essere accolto e che la detenzione debba essere annullata”, ha decretato il Tribunale di Madrid, che ha stabilito una multa di 400 euro al giorno per 240 giorni, per un totale di 96mila euro.

Nelle ultime due settimane il difensore del Bayern Monaco ha continuato a scendere in campo regolarmente contribuendo ai successi bavaresi. La società attraverso il CEO Kahn e l’allenatore Nagelsmann ha spiegato di aver deciso di non escluderlo per aiutarlo a trovare “distrazioni” in un momento non facile.