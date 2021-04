Carabao Cup, porte aperte nella finale tra City e Tottenham: ci saranno 8mila tifosi

Si tratta al momento di un test, ma è già una bellissima notizia che fa intravedere la luce in fondo al tunnel. In inghilterra i tifosi torneranno allo stadio, o quantomeno sarà fatto, appunto, un test nella finalissima di Carabao Cup tra Manchester City e Tottenham.

We can confirm that the Carabao Cup Final against Tottenham Hotspur has been approved as an official test event, permitting a limited number of fans to attend 🏆



Read more here ⬇️



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re