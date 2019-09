Carabao Cup, il Liverpool potrebbe essere escluso: la EFL indaga

Pedro Chirivella è stato schierato da Klopp nella gara contro l'MK Dons, ma ci sono problemi con il suo Transfer. Il Liverpool rischia l'esclusione.

Il , che sta dominando in Premier League, potrebbe a sorpresa essere escluso a tavolino dalla . La direzione della English Football League Cup, infatti, sta indagando su una presunta irregolarità, riguardo la formazione che Klopp ha mandato in campo nel terzo turno contro l'MK Dons.

L'allenatore del Liverpool, visto l'avversario e visto il bisogno di far rifiatare alcuni giocatori, ha mandato in campo una squadra piena di giovani, mercoledì. Ma uno di questi, Pedro Chirivella, non poteva ancora giocare.

Ci sarebbero infatti dei problemi con il suo Transfer internazionale. Il classe 1997 si è trasferito al Liverpool dall'Extremadura UD ed nella Carabao Cup ha giocato la sua prima partita ufficiale con il Liverpool.

"Il club è a conoscenza di un potenziale problema amministrativo relativo a uno dei nostri giocatori. Stiamo lavorando con le autorità competenti al fine di stabilire i fatti e non faremo ulteriori commenti fino al completamento di questo processo".

Questo comunicato ufficiale del Liverpool dà credito però alla voce che gira in , secondo la quale ci sarà un lavoro di mitigazione tra la EFL ed il Liverpool, affinché si possa arrivare al massimo ad una multa di tipo economico, e non all'estromissione dalla Coppa.