Caputo bomber con l'Empoli: "Il goal più importante alla Juventus"

Stagione da record per Caputo in Serie A con l'Empoli: "Il mio idolo era Del Piero. La Nazionale? Vesto già l'azzurro e voglio la salvezza".

L'ultima e l'unica stagione in Serie A l'aveva disputata nel 2011 con la maglia del Bari, segnando appena un goal in 13 presenze. Ma quest'anno Francesco Caputo è il vero trascinatore dell'Empoli.

In 22 giornate ha realizzato 11 goal e 3 assist, segnalandosi come uno degli attaccanti più prolifici della Serie A. E tra questi undici il suo preferito è quello segnato alla Juve, come dichiarato dallo stesso Caputo a 'Sky Sport'.

“Personalmente volevo arrivare in doppia cifra e ora che ce l’ho fatta mi godo questo momento. Il goal per me più importante è quello realizzato alla Juventus. che resta nella storia. Ma in generale ogni rete è importante per me".

La Nazionale sarebbe un grandissimo traguardo, ma Caputo in questo momento sembra non pensarci.

“È il sogno di ogni giocatore, ma non ci penso perché vesto già azzurro. I miei modelli? Da ragazzino il mio idolo era Del Piero ma cerco di rubare segreti da Immobile e Icardi che sono quel tipo di giocatore che mi piace per come si muovono e giocano in area di rigore”

L'obiettivo principale è conquistare la salvezza con l'Empoli, difficile ma sicuramente alla portata della squadra di Iachini.