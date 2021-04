Caputo allo scoperto: "A breve sarò pronto per tornare in campo"

Assente da più di un mese, Ciccio Caputo scrive su Instagram: "Ho effettuato una visita ad Amburgo, la situazione è nettamente migliorata".

Ma quando torna a giocare Ciccio Caputo? Domanda lecita, perché il centravanti del Sassuolo non si vede in campo da un bel po': dal 17 marzo scorso, per la precisione, giorno in cui la formazione di De Zerbi gettava al vento un doppio vantaggio in casa del Torino finendo per perdere 3-2.

Da quel giorno, Caputo non si è più visto a causa della lombalgia. È stato convocato in Nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali del Qatar, ha dovuto abbandonare il ritiro e in campionato non ha più giocato. Ora, finalmente, eccolo allo scoperto con un messaggio social postato sul proprio account Instagram:

"Ho effettuato nei giorni scorsi una visita di controllo ad Amburgo. La situazione è nettamente migliorata, a breve sarò pronto a tornare in campo! Vi ringrazio per i tantissimi messaggi di sostegno ricevuti".

Caputo, evidentemente, deve ancora tornare ad allenarsi e quindi non sarà convocato per la sfida di domani sera contro la Sampdoria. Ma la speranza del Sassuolo è quella di recuperare il proprio punto di riferimento offensivo prima che si chiuda la stagione, ovvero tra un mese esatto. Una speranza che, dopo la visita in Germania, sembra assomigliare più a una certezza.