Captain Tsubasa Rise of New Champions: Holly e Benji arrivano su PlayStation

Dopo anni di attesa, Captain Tsubasa (in Italia meglio noto come Holly e Benji), è pronto a sbarcare sulle grandi console videoludiche.

Dopo i giochi su mobile, finalmente l'attesa degli appassionati di, in noto sopratutto come, sta per finire. E' stato infatti confermato l'arrivo di un nuovo videogioco dedicato a Tsubasa Ozora/Holiver Hutton e compagni anche sulle grandi console.

La Bandai Namco, casa di produzione di svariati titoli legati agli anime giapponesi, ha infatti mostrato sui social il primo trailer ufficiale di Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Il titolo ispirato al manga di Yoichi Takahashi arriverà su PC, Playstation e Nintendo Switch. Niente da fare, a meno di sorprese, per Xbox One.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions avrà una grafica in stile anime dunque molto legata al manga: un videogioco che punta ad unire gli amanti della serie e del fumetto, ma anche i semplici appassionati di calcio desiderosi di qualcosa din più dei soliti PES e FIFA.

Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe, è chiaro:

"E' un sogno che diventa realtà. Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!".

Non esiste ancora una data certa per il rilascio di Captain Tsubasa, ma questo arriverà sicuramente nel 2020. Al suo interno sarà ovviamente possibile segnare con i famosi e assurdi tiri speciali, dal Tiger Shot di Hyūga Kojirō (Mark Lenders), all'Eagle Shot dello stesso Holly.

L'ultimo gioco di Captain Tsubasa uscito su Playstation e che univa l'arcade sportivo a caratteri RPG risale al 2006: ora, finalmente, potrebbe sbarcare il miglior titolo di sempre. Attesa spasmodica.