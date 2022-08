Capolavoro di Sarr: goal da centrocampo contro il West Bromwich

L'attaccante senegalese del Watford ha siglato la rete del momentaneo vantaggio con una parabola imparabile direttamente da centrocampo.

Il goal da cineteca del weekend appena trascorso arriva dal palcoscenico della Championship inglese, precisamente dal 'The Hawthorns', teatro della sfida tra West Bromwich e Watford.

Il match valevole per la seconda giornata di campionato si è concluso sul risultato di 1-1 con i padroni di casa che, dopo essere passati in svantaggio, hanno acciuffato il pari ad un soffio dall'intervallo grazie alla rete di Grant.

Erano stati infatti gli 'Hornets' a passare in vantaggio al 12' della prima frazione grazie al capolavoro balistico di Ismaila Sarr.

L'attaccante senegalese, alla sua quarta stagione con la maglia del Watford, ha superato il portiere Button con un goal clamoroso da centrocampo.

Una parabola perfetta ed inesorabile da oltre 50 metri che si è insaccata facendo esplodere il settore ospiti dell'impianto situato ad una decina di chilometri da Birmingham.

Una prodezza assoluta, tuttavia non sufficiente per strappare l'intera posta in palio.