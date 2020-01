Il Capodanno di Antonio Conte: veglione assieme a Pirlo

Foto a sorpresa allo scoccare del 2020: Antonio Conte fa capolino nel veglione di Capodanno di Andrea Pirlo: si riunisce l'asse della vecchia Juventus

Aria di 'reunion' della vecchia del triennio contiano - che tra il 2011 e il 2014 diede inizio alla striscia degli 8 Scudetti consecutivi proseguita da Allegri - nella foto postata a sorpresa da Andrea Pirlo allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre dell'anno ormai passato.

La sorpresa non è ovviamente nel contesto dello scatto - il più classico dei veglioni della notte di Capodanno, con tavola imbandita, spumante e gonfiabile 2020 - ma nell'ospite defilato all'estremità della foto, un rilassato e sorridente Antonio Conte.

Il tecnico dell' , attuale capolista del campionato assieme alla , ha scelto dunque di salutare il 2019 con quello che si rivela essere uno dei suo migliori amici, Andrea Pirlo.

Il campione bresciano - arrivato a parametro zero nell'estate 2011 dal - conobbe in maglia bianconera una seconda giovinezza, diventando il pilastro dei successi inanellati dal leccese a in veste di allenatore.

Un asse che si mostra tuttora solidissimo anche fuori dal campo, con buona pace dei tanti tifosi juventini che hanno commentato non esattamente in maniera benevola la frequentazione dell'idolo Pirlo con chi invece ha 'tradito' i colori bianconeri accasandosi con gli acerrimi rivali nerazzurri...