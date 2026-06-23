Capo Verde vs Arabia Saudita: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Capo Verde-Arabia Saudita si giocherà il 26 giugno 2026 alle 20:00 EST.

Contesto della partita

All’esordio, i capoverdiani hanno pareggiato 2-2 con l’Uruguay e 0-0 con la Spagna. Risultati notevoli per l’isola di 525.000 abitanti. Il portiere 40enne Vozinha ha brillato contro la Spagna con sette parate, mentre l’Uruguay ha segnato con le uniche due conclusioni in porta.

L’Arabia Saudita ha un solo punto, raccolto nel 1-1 con l’Uruguay, e ha poi perso 4-0 con la Spagna. Ai capoverdiani basta un pari per passare se la Spagna batte l’Uruguay, mentre una vittoria contro i sauditi li qualificherebbe comunque. Una squadra che ha già conquistato il cuore di milioni sogna la storia.

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I giocatori chiave e l’allenatore di Capo Verde

L’attaccante Dailon Livramento, capocannoniere delle qualificazioni con quattro gol, è il finalizzatore. In panchina c’è l’ex capitano Pedro Leitão Brito, detto “Bubista”, che punta su un’organizzazione difensiva per provare altre sorprese. Il portiere del Chaves, Vozinha, ha mostrato coraggio contro la Spagna e in pochi giorni i suoi follower su Instagram sono passati da 40.000 a oltre 15 milioni.

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I giocatori chiave e l’allenatore dell’Arabia Saudita

Il capitano veterano Salem Al-Dawsari, eroe della storica vittoria sull’Argentina nel 2022, resta il punto di riferimento sulla fascia sinistra. In mediana agisce il 22enne Musab Al-Juwayr, metronomo dell’Al Qadsiah. Il terzino destro del Lens Saud Abdulhamid è l’unico giocatore della rosa saudita che milita in un club estero. La squadra è guidata dall’allenatore greco Georgios Donis, ingaggiato a fine 2023 con un contratto fino al 2027.

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Probabile formazione di Capo Verde

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Probabile formazione dell’Arabia Saudita

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Convocati di Capo Verde (26 giocatori)

Portieri: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Difensori: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampisti: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Attaccanti: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

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La rosa di 26 giocatori dell’Arabia Saudita

Portieri: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Difensori: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, in prestito dalla Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampisti: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Attaccanti: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct di Capo Verde, Bubista, non segnala infortuni o squalifiche e non ha ancora rivelato la probabile formazione. Considerando la fase a gironi, dovrebbe confermare l’undici che ha pareggiato con l’Uruguay e tenuto testa alla Spagna. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del match.

Anche l’allenatore dell’Arabia Saudita, Georgios Donis, non ha confermato la formazione né segnalato nuovi infortuni. La squadra dovrà riorganizzarsi rapidamente dopo la pesante sconfitta contro la Spagna, e Donis cercherà una reazione dai suoi giocatori. Ulteriori notizie sulle squadre saranno fornite non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazioni

Capo Verde è stata una delle squadre più costanti della fase a gironi, con due pareggi e tre vittorie nelle ultime cinque partite. L’ultimo match, il 21 giugno, si è chiuso 2-2 contro l’Uruguay: la nazionale ha rimontato lo svantaggio iniziale e conquistato un punto. Il 15 giugno, all’esordio mondiale, ha pareggiato 0-0 con la Spagna. Nelle amichevoli ha battuto Bermuda e Serbia 3-0 e pareggiato 1-1 con la Finlandia. In cinque gare ha segnato nove gol e subìti tre, con due clean sheet consecutivi contro Spagna e Senegal che evidenziano la solidità difensiva.

L’Arabia Saudita, invece, ha vinto 1 volta, pareggiato 2 e perso 2 nelle ultime 5 uscite. Dopo il 4-0 subito dalla Spagna il 21 giugno, ha aperto i Mondiali con l’1-1 contro l’Uruguay e battuto Porto Rico 3-0 in amichevole. Le sconfitte con Spagna ed Ecuador, più il pari col Senegal, portano a quattro gol fatti e sette subiti in cinque gare.

Storia degli scontri diretti

Capo Verde e Arabia Saudita non si sono mai affrontate in gare ufficiali. La sfida di Houston sarà dunque un inedito.

Classifica

Nel Gruppo H, Capo Verde è terza e l’Arabia Saudita quarta alla vigilia dell’ultima giornata.