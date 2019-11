Capo ultrà del Verona: "Balotelli non del tutto italiano". La risposta di Balo: "Siete la rovina"

Il caso Balotelli prosegue. L'attaccante del è stato ieri vittima di versi razzisti durante -Brescia. Per Luca Castellini, uno dei più noti volti della curva del Verona, l'attaccante ha fatto una pagliacciata e non potrà mai essere del tutto italiano.

Castellini, esponente politico del partito 'Forza Nuova' e frequentatore della curva dell'Hellas, è intervenuto a 'Radio Café' attaccando ancora una volta il numero 45 del Brescia.

"Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, di fare quella pagliacciata e lanciare il pallone in curva. L'anno prossimo Balotelli non giocherà più a calcio, andrà in televisione a fare la primadonna. Appena è stato sotto la curva del Verona ha deciso di lanciare il pallone. A Verona lui si infastidisce perché gli cantiamo 'Mario Mario' e lui preferisce essere insultato, come fanno tutti quanti. Ha infamato Verona".