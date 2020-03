Capitano e trascinatore: la vita calcistica di Alessandro Diamanti in Australia

Il fantasista ha lasciato il 'suo' Livorno per provare l'avventura in Australia con lo Western United ed è già una delle star della A-League.

Da al Pacifico, biglietto - per ora - di sola andata. Dopo l'esperienza al Guangzhou Evergrande nel 2014, Alessandro Diamanti ha scelto di viaggiare verso l'Oriente come nuova tappa della sua carriera. Stavolta, però, in , con il Western United. La tredicesima squadra della carriera di un talento che ha girato l' e il mondo. E che, a 36 anni, non ha affatto perso lo smalto che lo aveva portato fino al top.

Nell'estate 2012 aveva raggiunto il punto più alto giocando l'Europeo con l'Italia, chiuso con l'amara sconfitta in finale contro la . Segnando anche il rigore decisivo per eliminare l' ai quarti di finale. Diamanti era la star del . Poi la decisione di provare l'esperienza cinese, prima del ritorno in A. , , . Poi dei mesi da svincolato, senza un contratto. Prima della chiamata del e il ritorno più dolce: al Livorno, in Serie B. Trascinato fino alla salvezza con una stagione da doppia cifra di goal.

In estate, poi, la decisione di provare un'altra esperienza all'estero. Nella zona di Melboune, con il verde-nero di un club alla ricerca di rilancio nel calcio australiano. Nella A-League è già grande protagonista con 5 goal e 7 assist, con la fascia di capitano del club al braccio. Per farsi amare ci ha messo poco, giusto il tempo di ambientarsi e segnare nel derby contro il Melbourne Victory alla quarta partita con la sua nuova maglia, lanciando la rimonta vincente dei suoi.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Il bilancio delle sue prime 19 partite è di 5 goal e 7 assist: per diventare un idolo e un leader ci ha messo poco. Anche perchè tra i suoi compagni in pochi possono vantare una carriera come la sua, forse soltanto Besart Berisha ci si avvicina. La fascia di capitano, comunque, è sul braccio di Alino. Che a 'Gianlucadimarzio.com' ha svelato di non avere rimpianti nella sua scelta, nonostante offerte dalla .

"Qui sto benissimo, mi sto godendo al massimo questa esperienza. Nostalgia? Poca. In estate avevo ricevuto delle offerte dalla Serie A ma vuoi davvero paragonarle a un’esperienza simile?”.

In ogni caso, a ricordargli l'Italia c'è il suo amico e compagnoI due hanno condiviso anche la maglia del Bologna, oggi invece condividono la skyline di Melbourne. Una città che ha conquistato Diamanti, così come lui ha conquistato l'Australia. Sogna di trascinare il suo Western United al titolo, mentre ora lotta per un posto ai play-off.