Capello sulle foto di Icardi: "Mossa studiata per restare all'Inter"

Fabio Capello dice la sua sulle ultime foto pubblicate da Icardi e Wanda Nara: "Non so se con me sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio".

Mauro Icardi continua a fare discutere e, dopo il caso fascia, la nuova polemica riguarda le foto hot pubblicate dall'ex capitano dell' e da Wanda Nara negli ultimi giorni su Instagram.

I due nelle foto in questione compaiono completamente nudi e abbracciati in pose sensuali. Foto che ha commentato anche Fabio Capello dagli studi di 'Sky Sport'.

"Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che non sarebbe stata accettata. E’ questa, poi, la chiave delle vittorie".

Ma non solo. Capello infatti crede che dietro le foto si celi una precisa strategia di mercato da parte della coppia Icardi.

"Secondo me potrebbe essere una cosa studiata: potrebbe essere fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, dato che hanno espresso questo desiderio“.

Wanda Nara intanto sempre su Instagram ha difeso se stessa e il marito dall'attacco di un tifoso ricordando quanto fatto da Icardi per l'Inter.

"Per un servizio fotografico non si possono cancellare 130 goal e non ha certo dimenticato come si gioca a calcio. Solo lui può dire se è felice ed io faccio quello che lo rende felice. E' lui che sceglie. Assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui".

In base alle parole di Capello però difficilmente un altro club busserà alle porte dell'Inter con un'offerta sostanziosa per Icardi e in tal senso anche le ultime foto potrebbero avere un loro peso. Decisivo?