Capello su Insigne: "Insipido, ma col rigore ha messo un po' di sale"

Dopo la vittoria del Napoli sul Cagliari, l'ex allenatore ha commentato la gara del capitano azzurro, decisivo con il rigore assegnato nel finale.

Non segnava da un po', l'ha fatto nel modo più inaspettato possibile. Un rigore fischiato all'ultimo secondo, dopo un check VAR di svariati minuti.è esploso dopo il goal contro il , che ha concluso la rimonta del contro il Cagliari, ottenendo i tre punti utili al secondo posto matematico del team Ancelotti.

Nonostante il goal decisivo, Insigne non ha certo lasciato contenti tutti, visto che prima del rigore battuto al 90', ed oltre, aveva faticato parecchio contro i difensori del Cagliari. Una prestazione che non ha lasciato indifferente Fabio Capello.

Dopo la vittoria del Napoli sul Cagliari (sbloccata da Pavoletti e pareggiata da Mertens, tutto nel secondo tempo), l'ex allenatore di , , e ha commentato la gara del capitano azzurro, decisivo con il rigore assegnato nel finale.

Dagli studi di Sky, Capello ha voluto dire la sua sulla gara giocata da Insigne

"Insigne ha giocato da Insigne, è insipido. Ma c'è da dire che ci vuole coraggio e delle capacità per tirare il rigore all'ultimo momento. Ha messo un po' di sale sul finale, per questo motivo si può salvare la sua partita contro il Cagliari".

Poco efficace nei duelli avuti contro i giocatori avversari (nemmeno uno vinto), Insigne ha tirato verso lo specchio di Cragno solamente nell'occasione del rigore, senza riuscire a suonare la sveglia in casa Napoli, a volte troppo silenziosa nonostante le diverse parate del portiere cagliaritano.

Con il goal al Cagliari è arrivata la fatidica doppia cifra anche per Insigne, attesa da diverse settimane. Mentre si continua a parlare del suo futuro, visto e considerando come il rapporto tra il giocatore e il tifo non sia ai massimi livelli storici, l'attaccante partenopeo ha almeno ritrovato la gioia del goal. Anche dopo una gara da dimenticare.